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وكالات: توقعات بإعلان إنهاء عمل البعثة القتالية الاميركية في العراق نهاية العام

وكالات: توقعات بإعلان إنهاء عمل البعثة القتالية الاميركية في العراق نهاية العام
الجمعة ٢٣ يوليو ٢٠٢١ - ٠١:٢٦ بتوقيت غرينتش

نقلت وكالات اعلامية عن مسؤولين أمريكين إنه من المتوقع أن تعلن الولايات المتحدة والعراق رسميا إنهاء عمل البعثة القتالية الأمريكية في العراق بنهاية هذا العام. 

العالم _ العراق


وأضاف المسؤولون، امس الخميس، أن البلدين يواصلان عملية الانتقال نحو توفير التدريب والمشورة للقوات العراقية.
وقال مسؤول دفاعي أمريكي كبير طلب عدم نشر اسمه إن: "النقطة الأساسية التي سنسمع بها وأعتقد أنها مهمة للغاية هي أن إدارة بايدن ترغب في البقاء بالعراق لأن الحكومة العراقية دعتنا إلى هناك وطلبت منا مواصلة ذلك".

وقال المسؤول "إن التركيز سينصب على الأمور اللوجستية، وصيانة العتاد، ومساعدة القوات العراقية في تطوير قدراتها في قطاعي المخابرات والمراقبة ومحاربة الارهاب".

وكانت مجلة بوليتيكو قد ذكرت بأن مسؤولين أميركيين وعراقيين يضعون اللمسات الأخيرة لتحويل المهمة العسكرية الأميركية بالعراق إلى دور استشاري بحلول نهاية العام وأن الخطة لن تشكل انسحابا للقوات الأميركية من العراق وسيبقى عدد من الجنود الأميركيين لأجل غير مسمى لتقديم الدعم اللوجستي ، وأن الإعلان عن هذا التحول سيتم يوم الاثنين القادم بعد زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى واشنطن ولقائه جو بايدن

يذكر أنه يوجد بالعراق حاليا نحو 2500 عسكري أمريكي.

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وكالات: توقعات بإعلان إنهاء عمل البعثة القتالية الاميركية في العراق نهاية العام

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