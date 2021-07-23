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نائب عراقي يطالب بمحاسبة السعودية والإمارات دولياً.. والسبب

نائب عراقي يطالب بمحاسبة السعودية والإمارات دولياً.. والسبب
الجمعة ٢٣ يوليو ٢٠٢١ - ٠٤:٢١ بتوقيت غرينتش

طالب النائب عن كتلة الصادقون النيابية، حسن سالم، يوم الخميس، الحكومة العراقية بمحاسبة السعودية والامارات، عبر تقديم شكوى لدى الامم المتحدة، وذلك بعد تجسسهما على العراق.

العالم - العراق

وأكد سالم بحسب بيان تلقته “العهد نيوز”، ان “الحضن العربي وبالتعاون مع الكيان الصهيوني، لم يكتفي بارسال المفخخات والانتحاريين الى العراق، بل ذهب الى مشروع عدواني اخر وهو التجسس على العراق”.

وأدناه نص البيان الكامل:

بسم الله الرحمن الرحيم
مازال الحضن العربي والمتمثل بالسعودية والامارات والبحرين يمثل المشروع المعادي للعراق بالتعاون مع الكيان الصهيوني.

فلم تكتفي السعودية والامارات بدعم العصابات التكفيرية وعصابات داعش وارسال 5000 انتحاري وسيارات مفخخة واحزمة ناسفه في العراق والتي خلفت الالاف من الشهداء والارامل واليتامى وممارسة اثارة الفتنة والفوضى من خلال دفع التظاهرات الى الفوضى وخلق المشاكل بل راحت اليوم الى مشروع عدواني اخر وهو التجسس على العراق بالتعاون مع الكيان الصهيوني ضمن برنامج بيغاسوس والذي تضمن التجسس على 50/000 جهاز على شخصيات سياسية ومن ضمنها رئيس الجمهورية بهدف المساومة والابتزاز.

وفي الوقت الذي تتمادى فيها السعودية والامارات على سيادة العراق وبكل عنجهية وصلافة نجد حكومة العراق في اضعف المواقف صمت مطبق كصمت القبور وهي تتذلل وتتخضع للحضن العربي المعادي وتنعتهم بالاشقاء ولانعرف مسوغات السكوت هل هي العمالة وبيع العراق ام الفساد التي حصلت من خلال التجسس ووزارة خارجية لاتجرء على ادانة السعودية والامارات ولو بشكوى او ادانه لدى مجلس الامن الدولي او الامم المتحدة.

لذا يتوجب على الحكومة والخارجية استدعاء سفيري السعودية والامارات وتقديم شكوى لدى الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي لمحاسبة الامارات والسعودية والكيان الصهيوني.

النائب

حسن سالم
22 تموز 2021

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