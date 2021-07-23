شاهد.. فضيحة بيغاسوس تهز مواقع التواصل الاجتماعي

العالم - هاشتاغ

واستخدم الإحتلال الإسرائيلي برنامجَ التجسس "بيغاسوس" التابع لشركة الاستخبارات الإلكترونية الإسرائيلية "إن أس أو غروب"، للتجسس على هواتف رؤساء دول وصحافيين ونشطاء ومحامين واشخاص تمّ تصفيتُهم جسدياً او تصفية مقرّبين منهم.

في مجال اخر، تابع رواد مواقع التواصل، اعتقال الملياردير توماس باراك صديق الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب بتهم من بينها ممارسة ضغوط بشكل غير قانوني لصالح جهات أجنبية وعرقلة سير العدالة. وأفادت وزارة العدل بأن باراك يواجه سبع تهم مرتبطة بالتعامل مع الإمارات بين أبريل الفين وستة عشر وأبريل الفين وثمانية عشر.

وفي لبنان وصل وسم "كذب القوات المرخص" نصاب الترند خلال الساعات الاخيرة.. الوسم المذكور جاء في معرض الرد على وسمٍ آخر باسمِ "السُّم المرخَّص" الذي أطلقته واجهات تسعى لاستفحال ازمة الدواء في لبنان، وهي واجهات تابعة في مجملها للقوات اللبنانية ومقربون منها هاجمت خلالها وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال اللبنانية حمد حسن وسعت الى تشويه سمعة الدواء الايراني على حساب المواطن ولنفع كارتيلات الأدوية".

اما في فلسطين، ففي ضربة موجعة لحركة الاستيطان الإسرائيلي بشكل خاص، والاحتلال بشكل عام، أعلنت شركة آيس كريم بن آند جيري العملاقة، أنها لن توزّع منتجاتها بعد الآن في المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي مصر تحدّثت وسائل الإعلام المصرية عن فشل إثيوبيا في إتمام عملية الملء الثاني في سد النهضة على النيل الأزرق، رغم إعلان الحكومة الإثيوبية نجاح العملية. كما حذَّر العديد من الخبراء من مخاطر انهيار السد على كل من السودان ومصر.