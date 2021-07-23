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لافروف: لن نسمح بجر روسيا إلى سباق تسلح جديد

لافروف: لن نسمح بجر روسيا إلى سباق تسلح جديد
الجمعة ٢٣ يوليو ٢٠٢١ - ٠٩:٢٧ بتوقيت غرينتش

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن روسيا لن تسمح بجرها إلى سباق تسلح جديد مكلف، وأكد أن لديها كل ما يلزم للدفاع عن نفسها.

العالم- روسيا

وأضاف وزير الخارجية الروسي خلال ندوة حول السياسة الخارجية، اليوم الجمعة: "لن نأخذ في الاعتبار أي تهديدات وإنذارات، لكننا سنتصدى لها بحزم، وبالعمل على تعزيز سيادتنا ... لن ننزلق إلى العزلة أو المواجهة".

وقال: "لن نسمح بجر روسيا إلى سباق تسلح جديد مكلف. نحن لدينا كل ما يلزم للدفاع عن أنفسنا".

وصرح لافروف بأن هناك أصواتا، رغم أنها قليلة، "لكنها تعبر عن أفكار معينة بصوت عال، وجوهر هذه الأفكار، هو أنه نحتاج إلى التصالح مع الغرب بالشروط التي يقدمها، وبعد ذلك سيكون كل شيء على ما يرام، وستُرفع العقوبات".

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