صحيفة: توقعات للمصادقة على مخططات استيطانية جديدة بالضفة خلال اسبوعين

العالم – فلسطين

وذكرت الصحيفة أن تقديرات قادة المستوطنين أن انعقاد الاجتماع للمجلس الأعلى سيكون خلال أسبوعين، مبينة أن جدول أعمال الجلسة والمخططات سيتم طرحها خلال ايام فقط في حال منح رئيس حكومة الاحتلال المجلس الاعلى ضوءً اخضر لانعقاد جلسته.

وفي وقت سابق أشارت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن بينيت يمنع اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والبناء الاستيطاني بضغط أميركي، علمًا بأن الاتفاق بين حكومة الاحتلال والإدارة الأميركية السابقتين قضى بأن يجتمع المجلس كل ثلاثة أشهر.

ورجّحت أوساط المستوطنين للصحيفة أن تجتمع اللجنة بعد عودة بينيت من لقائه مع الرئيس الأميركي، جو بايدن، المقرّر في واشنطن منتصب آب/أغسطس المقبل، "لكن لا نيّة عند المستوطنين أو خيار انتظار المصادقة على المخططات حتى عودة بينيت من الولايات المتحدة"، بحسب "ماكور ريشون".

ويعتبر المجلس الأعلى للتخطيط التابع للإدارة المدنية في جيش الاحتلال هو السلطة العليا التي تمنح مصادقات على مخططات البناء الاستيطاني في الضفة الغربية، ويعتبر، في الواقع، المجلس الموازي للجنة القطرية للتخطيط والبناء، غير أن صلاحيته تقتصر على الضفة الغربية ويتبع إداريا لوزارة جيش الحرب.