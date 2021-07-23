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بيان للداخلية الليبية حول إطلاق نار كثيف وسط العاصمة طرابلس

بيان للداخلية الليبية حول إطلاق نار كثيف وسط العاصمة طرابلس
الجمعة ٢٣ يوليو ٢٠٢١ - ٠٢:٣٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الداخلية الليبية أن أجهزتها المختصة تحقق في ملابسات إطلاق النار الكثيف الذي جرى وسط العاصمة طرابلس مساء يوم أمس الخميس.

العالم - ليبيا

وقالت الداخلية الليبية على حسابها في فيسبوك: "تابعت وزارة الداخلية عن كثب الأحداث التي حصلت مساء أمس الخميس الموافق 22-7-2021 التي أدت إلى إطلاق نار كثيف وسط العاصمة طرابلس بين دوريات تابعة لجهاز دعم الاستقرار وجهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة".

وأفاد البيان بأنه "على أثر ذلك قام وزير الداخلية المكلف عميد (بشير الأمين) بالإيعاز للجهات المختصة بمتابعة البلاغات واتخاذ ما يلزم من إجراءات الاستدلال والتحقيق حول هذه الوقائع"، مشددا على جميع الجهات "العمل وفق صحيح القانون".

وطمأنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية "السادة المواطنين بأن الوضع الأمني مستقر، وتم فض الاشتباك وما زلت التحقيقات مستمرة حول مجريات هذه الأحداث لضمان عدم تكرارها".

وكانت وسائل إعلام ليبية قد نقلت عن شهود عيان سماع "دوي إطلاق نار في منطقة سيدي المصري قرب شارع المدار، وباب بن غشير في العاصمة طرابلس، وأن هذه الأصوات تصدر من أسلحة خفيفة".

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