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الملک الأردني يلتقي قائد هيئة الأركان الأمريكي...هذا ما بحثاه

الملک الأردني يلتقي قائد هيئة الأركان الأمريكي...هذا ما بحثاه
الجمعة ٢٣ يوليو ٢٠٢١ - ١٠:١٥ بتوقيت غرينتش

أجرى الملک الأردني، عبد الله الثاني، يوم الجمعة، لقاء في واشنطن مع رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي، الفريق أول مارك ميلي.

العالم-الاردن

وأفاد الديوان الملكي الأردني، في بيان، بأن اللقاء، الذي حضره ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبد الله، "بحث سبل تطوير الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، خاصة في مجالي الدفاع والأمن، إضافة إلى الجهود الدولية في الحرب على الإرهاب ضمن نهج شمولي".

​وعقد عبد الله الثاني والرئيس الأمريكي، جو بايدن، الاثنين الماضي، قمة في البيت الأبيض، حيث أكد الزعيمان خلاله متانة العلاقات بين الأردن والولايات المتحدة، وحرصهما على توطيدها في شتى الميادين.

وتناولت القمة توسيع آفاق الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، إضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية، التي تصدرت أجندتها القضية الفلسطينية.

كما تناولت المباحثات التطورات في المنطقة، وخاصة الأوضاع في القدس، حيث أكد الملك عبد الله الثاني ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس، لا سيما في الحرم القدسي الشريف.

والملك الأردني هو أول زعيم من الشرق الأوسط يزور البيت الأبيض في عهد بايدن، وسيليه رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، الذي من المقرر أن يزور واشنطن يوم 26 يوليو الجاري.

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الملک الأردني يلتقي قائد هيئة الأركان الأمريكي...هذا ما بحثاه

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