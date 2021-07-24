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بالفيديو.. السعودية تتجسس على حلفاءها كما اعدائها

السبت ٢٤ يوليو ٢٠٢١ - ١٢:١٥ بتوقيت غرينتش

تتوالى فضائح السعودية واحدثها استخدامها لبرنامج بيغاسوس للتجسس على حلفاءها والمعارضين السعوديين.

العالم - خاص بالعالم

المزيد من التفاصيل بالفيديو المرفق...

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