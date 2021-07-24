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باختصار

استقالة الحريري تزيد التعقيدات

السبت ٢٤ يوليو ٢٠٢١ - ١٢:٠٨ بتوقيت غرينتش

رئيس الوزراء المكلف اعتذر ورئيس الجمهورية سيحدد موعدا لمشاورات نيابية، هكذا انتهت تسعة اشهر من انتظار الشعب اللبناني تشكيل حكومة جديدة لحل ازماته المعيشية.

العالم - باختصار

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