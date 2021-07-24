لجنة مصرية: العقوبات والحصار سيزيدان إصرار الشعب السوري وجيشه على تحقيق النصر النهائي

العالم-سوريا

وقالت اللجنة في بيان إن: “استمرار وجود قوات الاحتلالين الأمريكي والتركي على الأراضي السورية وسط صمت دولي إشارة تظهر المعايير المزدوجة التي تحكم هذا المجتمع غير العادل”.

وأشار البيان إلى أن واشنطن “لم تكتف بهذا الحصار الجائر الذي تفرضه ومن معها على الشعب السوري البطل بل تمارس الاحتلال العسكري وتوجد داخل الحدود السورية في مخالفة للأعراف والمواثيق الدولية كما تقوم بعمليات سرقة ونهب لثروات الشعب السوري وسط صمت دولي مخز” مستنكراً الشعارات التي يتغنى بها المجتمع الدولي عن حقوق الشعوب فيما يمارس الصمت على جريمة احتلال واضحة وصريحة.

وأعرب البيان عن الثقة باستكمال سورية لانتصاراتها وتحرير كل شبر من أرضها المحتلة مؤكداً أن العقوبات الجائرة والحصار سيزيدان إصرار الشعب السوري وجيشه الباسل على استكمال معركتهما حتى تحقيق النصر النهائي على الإرهاب وداعميه.