تونس الاعلی افريقيا بوفيات كورونا وتحذيرات من سناريوهات كارثية بلبنان!

العالم- خاص بالعالم

جهات صحية وعلمية تونسية حذرت من زيادة المخاوف إزاء قدرة البلاد على مكافحة الوباء، مشيرة الى امتلاء وحدات العناية المركزة في المستشفيات عن آخرها والى نقص في إمدادات الأكسجين.

وفيما تسير حملة التطعيم ببطء في تونس تقول منظمة الصحة العالمية إن حصيلة الوفيات اليومية فيها جراء الفيروس وتحوراته هي الأعلى في أفريقيا والعالم العربي حاليا.

وكانت دول أوروبية وعربية عدة ارسلت مساعدات طبية وأكثر من ثلاثة ملايين جرعة لقاح إلى تونس الشهر الحالي لمساعدتها في التصدي للانتشار السريع للفيروس.

هذا الانتشار الجديد للفيروس لم يسلم منه لبنان ايضا مطلقا تحذيرات من سناريوهات كارثية وتعرض المرضى للخطر. وما زاد الطين بلة الأزمة الاقتصادية المستفحلة التي تسببت بتفاقم الضغوط على المستشفيات والتي باتت تفتقر للمستلزمات الضرورية لوقف موجات أخرى من الفيروس ناهيك عن نقص الأدوية ومغادرة أعداد كبيرة من الكوادر الطبية إلى الخارج وانقطاع الكهرباء المتواصل وشح الوقود والمازوت وارتفاع الأسعار جراء ارتفاع سعر الدولار.

والى أستراليا التي سجلت ولليوم الثالث على التوالي قفزة يومية قياسية بحالات عدوى اقتربت من المئتي اصابة محذرة من انتشارٍ جماعيٍ كارثي للوباء.

وجاء التحذير اثر خروج وتظاهر آلاف المحتجين في شوارع مدينتي سيدني وملبورن دون كمامات متحدين أوامر البقاء في المنزل ورافضين إجراءات وتدابير الإغلاق والعزل العام التي اعلنت السلطات احتمال إبقاءها حتى تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وعقب صدامات عنيفة مع الشرطة تم اعتقال عدد من المحتجين في سيدني في عملية قالت الشرطة انها تأتي ردا على التظاهرة فيما دان النائب عن سيدني ستيفن جونز المتظاهرين واصفا اياهم بالحمقى الأنانيين المتهورين.

وفيما فرضت فيتنام الاغلاق على سكان العاصمة هانوي البالغ عددهم ثمانية ملايين نسمة لاحتواء ارتفاع عدد الاصابات خرجت تظاهرات عارمة في كل من بريطانيا وفرنسا احتجاجا على اعادة السلطات فرض القيود والإغلاق للحد من انتشار سلالات كورونا الجديدة كذلك طالب المحتجون بعدم إلزامية التطعيم رافضين إجبارية أخذ اللقاحات.