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اجتماع ثلاثي مع باكستان..

رئيس البرلمان التركي يتوجه إلى أذربيجان الاثنين

رئيس البرلمان التركي يتوجه إلى أذربيجان الاثنين
الأحد ٢٥ يوليو ٢٠٢١ - ٠١:٠٦ بتوقيت غرينتش

يعتزم رئيس البرلمان التركي، مصطفى شنطوب، التوجه غدا الاثنين، إلى أذربيجان لحضور اجتماع ثلاثي مع نظيريه الأذربيجاني والباكستاني.

العالم - تركيا

ومن المقرر أن يشهد الاجتماع الذي سينعقد في العاصمة الأذربيجانية، الثلاثاء، توقيع "بيان باكو" للتعاون الثلاثي.

وقبل الاجتماع من المقرر أن يلتقي رؤساء البرلمانات الثلاثة، بالرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف.

كما سيقوم شنطوب بوضع إكليل زهور على ضريح الزعيم الأذربيجاني الراحل حيدر علييف، وزيارة مقبرة الشهداء الأتراك والأذربيجانيين في باكو.

وبحلول يوم الأربعاء 28 يوليو/ تموز الجاري، سيلتقي شنطوب وزير الخارجية الأذربيجاني، جيهون بيراموف، كما سيعقد لقاء آخر مع عالم الأعمال التركي وممثلي منظمات المجتمع المدني في أذربيجان.

ويختتم شنطوب جولته بزيارة إلى مدينتي شوشة وفضولي في إقليم "قره باغ" المحرر مؤخراً من يد القوات الأرمينية.

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