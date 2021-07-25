الأحد ٢٥ يوليو ٢٠٢١
٠١:٤٣ GMT
فارسی
البث المباشر

مسؤول أمريكي كبير يزور الجزائر والمغرب والكويت

مسؤول أمريكي كبير يزور الجزائر والمغرب والكويت
الأحد ٢٥ يوليو ٢٠٢١ - ٠١:١٧ بتوقيت غرينتش

يزور، جوي هود، القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأميركي الجزائر والمغرب والكويت من 24 حتى 29 يوليو.

العالم - الأميركيتان

ووفق بيان للخارجية الأميركية، يتوجه هود إلى الجزائر أولا، حيث يجتمع مع القادة الجزائريين لمناقشة القضايا الثنائية والإقليمية والإعلان عن مشروع مهم للحفاظ على التراث الثقافي.

ويتوجه هود بعد ذلك إلى المغرب، حيث سيلتقي بمسؤولين حكوميين مغاربة وقادة أعمال محليين وقادة المجتمع المدني.

وخلال جولته سيزور هود معرض المفوضية الأميركية في المكتبة الوطنية في الرباط.

وبعد المغرب، يتوجه هود إلى الكويت، حيث ينضم إلى وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، في رحلته إلى المنطقة.

ومن المقرر أن يزور الوزير بلينكن الكويت، يوم الأربعاء، 28 يوليو، حيث من المقرر أن يلتقي كبار المسؤولين الكويتيين لمناقشة القضايا الثنائية الرئيسية "التي تؤكد على أهمية علاقاتنا الدبلوماسية على مدى 60 عاما" وفق بيان للخارجية الأميركية.

روابط ذات صلة

مصادر تكشف عن زيارة وفد أمريكي للرقة بعد سنتين من الانسحاب

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

اعتبارا من غد.."بلغاريا" تغلق حدودها أمام القادمين من 4 دول

سلطات الجزائر تحبط تهريب "المخدرات" نحو تونس

شاهد بالفيديو.. نيزيك يضيء سماء النرويج

العراق.. 'النصر' یدعو مقاطعي الانتخابات إلى إعادة النظر في قرارهم

اللواء سلامي: اهالي محافظة كردستان لن يبتسموا ابدا لاعداء الاسلام وايران

الجزائر تعلق على منح 'الكيان الإسرائيلي' صفة مراقب في الاتحاد الأفريقي