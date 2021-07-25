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ماكرون تعليقا على التظاهرات الحاشدة بالبلاد: هذه ليست "حرية"

ماكرون تعليقا على التظاهرات الحاشدة بالبلاد: هذه ليست
الأحد ٢٥ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:٢٢ بتوقيت غرينتش

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، تعليقا على التظاهرات الحاشدة في البلاد ضد الإجراءات التقييدية لمنع تفشي وباء كورونا، إنه لا وجود لحرية بدون واجبات.

لعالم - اوروبا

وقال ماكرون بعد التظاهرات التي شهدها المدن الفرنسية خلال الأيام الأخيرة، إنه "لا يمكن أن توجد حرية بدون واجبات، الحرية ليست أن أكون غير ملزم لأحد، وحريتي تنتهي حيث تبدأ حرية الآخر". بحسب نوفوستي.

وأضاف: "إذا كنت لا تريد التطعيم، وغدا ستنقل العدوى لوالدك أو لوالدتك أو لي أنا. هذا يعني أنني سأصبح ضحية لحريتك، بينما لديك الفرصة لحماية نفسك وحمايتي.. هذه ليست حرية، هذه تسمى لا مسؤولية وأنانية".

وشهدت المدن الفرنسية خلال الأيام الأخيرة مظاهرات حاشدة ضد فرض التصاريح الصحية (إما شهادة التطعيم، أو نتيجة اختبار سلبية لفيروس كورونا)، والتطعيم الإلزامي للعاملين في المجال الطبي.

ووصف المتظاهرون هذه الإجراءات بـ”الدكتاتورية الصحية”.

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