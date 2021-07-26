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عون أكد للاكروا رغبة لبنان في التمديد للقوة الدولية

عون أكد للاكروا رغبة لبنان في التمديد للقوة الدولية
الإثنين ٢٦ يوليو ٢٠٢١ - ٠٧:٤٨ بتوقيت غرينتش

ابلغ  رئيس الجمهورية ميشال عون لوكيل الأمين العام للامم المتحدة لعلمليات حفظ السلام جان بيير لاكروا  رغبة لبنان في التمديد للقوة الدولية العاملة في الجنوب من دون تعديل في المهام والعدي.

العالم_لبنان

و جاء موقف عون خلال لقائه اليوم الاثنين لاكروا في قصر بعبدا، حيث ادان "عون" مجددا الخروق الجوية الاسرائيلية للسيادة اللبنانية.

وتنتهي مهمة قوات اليونيفيل في جنوب لبنان في 31 اغسطس 2021 ومن المقرر أن يجتمع مجلس الأمن الدولي نهاية الشهر نفسه من العام الجاري للموافقة على طلب الحكومة اللبناينة تمديد ولاية يونيفيل.

ويونيفيل؛ هي قوات دولية متعددة الجنسيات، تابعة للأمم المتحدة، وتنتشر في مناطق جنوب لبنان، وتهدف لضمان حفظ السلام في المنطقة المحاذية للحدود مع الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأنشئت قوات يونيفيل" عام 1978 استنادا إلى القرار الدولي رقم 425، وجرى تعزيزها بعد حرب صيف 2006 بين "حزب الله" وإسرائيل، للعمل على تنفيذ القرار 1701 ومساعدة الحكومة اللبنانية في بسط سلطتها.

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