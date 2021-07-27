الثلاثاء ٢٧ يوليو ٢٠٢١
٠٨:٢٩ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو

اجتماع سوري روسي بدمشق حول عودة اللاجئين السوريين

الثلاثاء ٢٧ يوليو ٢٠٢١ - ٠٧:٥٥ بتوقيت غرينتش

عقد في العاصمة السورية دمشق الاجتماع المشترك السوري الروسي لمتابعة أعمال المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين والمهجرين السوريين.

العالم - مراسلون

احتضن قصر المؤتمرات بدمشق اجتماعاً مشتركاً بين عدد من الشخصيات والهيئات الحكومية الروسية من جهة والوزارات السورية من جهة اخرى، بهدف تقديم نتائج عمل المؤتمر الدولي لعودة اللاجئين السوريين ومناقشة الإجراءات التي تقوم بها الدولة السورية لتهيئة ظروف عودتهم وتوفير ظروف معيشة لهم.

أكثر من مليونين ومئتي ألف مهجر سوري من الداخل والخارج، عادوا إلى بلداتهم وقراهم التي حررها الجيش السوري رغم الصعوبات التي أكدها المجتمعون المتمثلة بوجود قوات غير شرعية تعيق الاستقرار إضافة لعدم تعاون البلدان التي يتواجد فيها اللاجئون مع الدولة السورية لتأمين من يرغب يالعودة.

وقال معاون وزير الخارجية السوري أيمن سوسان: "لا يوجد تعاون مع تلك الدول حتى الان، تأسيس الوضع الانساني واستثمار ورقة اللاجئين لخدمة اجندات سياسية معينة، وبصراحة نقول لا يوجد تعاون حتى الان مع الجميع، نحن لانطلب منهم شيء نحن نطلب منهم ان يدعوا هؤلاء ان يعودوا الى سوريا".

المؤتمر شهد توقيع سلسلة من الاتفاقيات في قطاعات متعددة بين الوفد الروسي الزائر إلى دمشق والمسؤولين السوريين وبحث آليات تطوير العمل الثنائي بين وزارات البلدين.

بعد قرابة عام على انطلاق اعمال مؤتمر عودة اللاجئين السوريين الى بلدهم تاتي هذه الدورة لتبيان ما اسست له سوريا وروسيا في هذا الملف، وتأمين فرص اوسع لعودة كل لاجئ الى وطنه.

روابط ذات صلة

الأسد ولافرنتييف يناقشان في دمشق التعاون بشأن عودة اللاجئين

قريبا.. سوريا مركزاً للتبادل التجاري في العالم

روسيا تدعو لسحب الأطفال من مناطق النزاع في سوريا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

أحباط مخطط ارهابي لعناصر الموساد للتخريب وإثارة الشغب في إيران

تعرف على حالة الطقس في سورية للايام المقبلة

رايتس ووتش: الجيش الإسرائيلي ارتكب جرائم حرب في عدوانه على غزة

شاهد بالفيديو.. ماذا قالت المشجعة الوحيدة لمنتخب کرة السلة الايراني؟

شاهد: افتتاح معرض تراثنا هويتنا للاشغال اليدوية بغزة

مسؤول ايراني: العراق بدأ تملك اراض واقعة بمسار سكك شلمجة - البصرة