اجتماع سوري روسي بدمشق حول عودة اللاجئين السوريين

العالم - مراسلون

احتضن قصر المؤتمرات بدمشق اجتماعاً مشتركاً بين عدد من الشخصيات والهيئات الحكومية الروسية من جهة والوزارات السورية من جهة اخرى، بهدف تقديم نتائج عمل المؤتمر الدولي لعودة اللاجئين السوريين ومناقشة الإجراءات التي تقوم بها الدولة السورية لتهيئة ظروف عودتهم وتوفير ظروف معيشة لهم.

أكثر من مليونين ومئتي ألف مهجر سوري من الداخل والخارج، عادوا إلى بلداتهم وقراهم التي حررها الجيش السوري رغم الصعوبات التي أكدها المجتمعون المتمثلة بوجود قوات غير شرعية تعيق الاستقرار إضافة لعدم تعاون البلدان التي يتواجد فيها اللاجئون مع الدولة السورية لتأمين من يرغب يالعودة.

وقال معاون وزير الخارجية السوري أيمن سوسان: "لا يوجد تعاون مع تلك الدول حتى الان، تأسيس الوضع الانساني واستثمار ورقة اللاجئين لخدمة اجندات سياسية معينة، وبصراحة نقول لا يوجد تعاون حتى الان مع الجميع، نحن لانطلب منهم شيء نحن نطلب منهم ان يدعوا هؤلاء ان يعودوا الى سوريا".

المؤتمر شهد توقيع سلسلة من الاتفاقيات في قطاعات متعددة بين الوفد الروسي الزائر إلى دمشق والمسؤولين السوريين وبحث آليات تطوير العمل الثنائي بين وزارات البلدين.‎

بعد قرابة عام على انطلاق اعمال مؤتمر عودة اللاجئين السوريين الى بلدهم تاتي هذه الدورة لتبيان ما اسست له سوريا وروسيا في هذا الملف، وتأمين فرص اوسع لعودة كل لاجئ الى وطنه.