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لقاح كورونا في مسحوق وحبوب.. الأمل يقترب

لقاح كورونا في مسحوق وحبوب.. الأمل يقترب
الثلاثاء ٢٧ يوليو ٢٠٢١ - ١٠:٣٨ بتوقيت غرينتش

الطريقة الوحيدة للحصول على لقاح مضاد لفيروس كورونا حتى الآن هي الحقن، لكن في المستقبل غير البعيد، يبدو أن هذه اللقاحات ستعطى عن طريق أجهزة الاستنشاق، أو حتى بـ"حبة" تلقى في الفم.

العالم - منوعات

فالعلماء يعملون على قدم وساق من أجل تطوير الطريقة التي تعطى بها اللقاحات المضادة للفيروس المسبب لمرض "كوفيد 19".

وذكر تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية ، أن علماء سويديين يبذلون جهودهم في هذا الإطار، في مختبر بقرية ميديكون، التي تعتبر واحدة من أكبر حدائق العلوم جنوبي البلاد.

لقاح مسحوق

وفي هذا المختبر، تحمل الكيميائية إنغيمو أندرسون، جهاز استنشاق بلاستيكي صغير بنصف حجم علبة أعواد الثقاب.

ويأمل فريقها في أن يؤدي هذا الجهاز الصغير دورا كبيرا من محاربة وباء كورونا على نطاق عالمي، حيث يسمح بأخذ جرعات متطورة من اللقاح على شكل مسحوق، يصل إلى الناس في منازلهم.

ويقول يوهان وابورغ، وهو رئيس تنفيذي لشركة معدات طبية في السويد، إن الأداة الجديدة سهلة الاستخدام ورخيصة.

وتنتج شركة وابورغ أجهزة استنشاق مخصصة لمرضى الربو، وتتعاون مع مختبر أندرسون في سبيل ذلك.

ويضيف وابورغ: "أنت فقط تزيل قصاصة بلاستيكية صغيرة، ثم يتم تنشيط بخاخ اللقاح، وما عليك إلا أن تضعه في فمك. خذ نفسا عميقا واستنشق".

وتتعاون شركة وابورغ مع شركة ناشئة متخصصة في الأبحاث المناعية، تمكنت من تطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا على شكل مسحوق جاف.

وتقوم فكرة اللقاح على الاستعانة بالبروتينات الموجودة في فيروس كورونا، ويمكن له أن يتحمل حرارة تصل إلى 40 درجة مئوية، ويتناقض ذلك مع اللقاحات الأخرى التي تحتاج إلى حفظها في درجات حرارة منخفضة للغاية، وكلها سائلة.

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