نشطاء: يا ملك الاردن ادفن نفسك.. ما لك ووهم المسيرات الايرانية!

العالم- خاص بالعالم

وكتب خليل نصر الله... ملك الأردن يقول إن مجموعة من #الدول العربية تدرس التطبيع مع "إسرائيل" بسبب #إيران! ويقول إن الاردن تعرض لهجوم بمسيرة تحمل بصمات إيرانية وتعاملوا معها. أن يكذب في موضوع المسيرة لا مشكلة، لكن أن يبرر التطبيع بسبب تصرفات إيران فهذه أكثر من خيانة!!.

وكتب ميثم المصري... كان الاجدر ان يكون ملك بكل معنى عن بلاده لقد خطط له انقلاب على الحكم من حلفائه وكانت الرسالة اما ان تهاجم ايران او نأخذ منك العرش فليعطي العرب شيء مشرف ثم يتكلم عن ايران التي حملت قضية فلسطين في ظل تآمر العرب والخليجيين عليها وشاركوا بقتل شعبها والشعوب العربية فليدفن نفسه افضل.

وكتب عليوي... الصهاينة احتلوا فلسطين قبل انتصار الثورة في ايران بأكثر من ٣٠ عاما.. اين كان ملك الاردن وآباءه واعراب النفاق طوال تلك المدة لماذا لم يحرروا فلسطين.