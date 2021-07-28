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نشطاء: يا ملك الاردن ادفن نفسك.. ما لك ووهم المسيرات الايرانية!

الأربعاء ٢٨ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:١٨ بتوقيت غرينتش

من دون ان يقدم حتى دليلا واحدا على مزاعمه، قال الملك الاردني عبدالله الثاني، في مقابلة مع قناة "سي إن إن" الأمريكية: ان "الأردن تعرض لهجمات بطائرات مسيرة اتضح أنها تحمل بصمة إيران"، وعندما سأله المذيع، عما إذا كانت تلك الهجمات قد وقعت في الأشهر الأخيرة، أجاب الملك الاردني: "كان ذلك خلال نحو عام مضى".

العالم- خاص بالعالم

وكتب خليل نصر الله... ملك الأردن يقول إن مجموعة من #الدول العربية تدرس التطبيع مع "إسرائيل" بسبب #إيران! ويقول إن الاردن تعرض لهجوم بمسيرة تحمل بصمات إيرانية وتعاملوا معها. أن يكذب في موضوع المسيرة لا مشكلة، لكن أن يبرر التطبيع بسبب تصرفات إيران فهذه أكثر من خيانة!!.

وكتب ميثم المصري... كان الاجدر ان يكون ملك بكل معنى عن بلاده لقد خطط له انقلاب على الحكم من حلفائه وكانت الرسالة اما ان تهاجم ايران او نأخذ منك العرش فليعطي العرب شيء مشرف ثم يتكلم عن ايران التي حملت قضية فلسطين في ظل تآمر العرب والخليجيين عليها وشاركوا بقتل شعبها والشعوب العربية فليدفن نفسه افضل.

وكتب عليوي... الصهاينة احتلوا فلسطين قبل انتصار الثورة في ايران بأكثر من ٣٠ عاما.. اين كان ملك الاردن وآباءه واعراب النفاق طوال تلك المدة لماذا لم يحرروا فلسطين.

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