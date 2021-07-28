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السعودية ..أمطار جازان تتسبب في عزل قرية جبلية (صور)

السعودية ..أمطار جازان تتسبب في عزل قرية جبلية (صور)
الأربعاء ٢٨ يوليو ٢٠٢١ - ٠٩:٤٨ بتوقيت غرينتش

تشهد منطقة جازان في السعودية هطول أمطار بغزارة شديدة، ما تسبب في عزل قرية بقعة الجبلية بسلا بمحافظة العارضة، نتيجة للأضرار الكبيرة التي لحقت بالطريق المؤدي إليها.

العالم-السعودية

وبحسب ما نقلت صحيفة "سبق" عن سكان القرية، فإنهم تواصلوا مع إدارة النقل لرفع الضرر، غير أنهم وبحسب ما ذكروا، تلقوا إجابة أن البلدية هي المسؤولة، لافتين إلى أن البلدية هي الأخرى تؤكد أن ذلك لا يعود لها، وأنها رفعت الأمر للإدارة للنظر في وضعه.

ونقلت الصحيفة عن السكان قولهم إن الطريق جبلي ووعر بشكل كبير، وإن الصخور تحاصره، موضحين أنهم يعيشون في عزلة منذ أسبوع بسبب الأمطار التي شهدتها المحافظة.

وأضافوا أنهم يضطرون إلى السير على أقدامهم لقطع الطريق، مشيرين إلى أن الأمر لا يتطلب سوى عدة كبيرة تحتمل قوى الصخور لفتح الطريق وتعبيده.

هذا وأوضح سكان القرية المعزولة أن الأسفلت لا يبعد عنهم سوى أقل من ثلاثة كيلومترات ومع ذلك يتكبدون معاناة كبيرة بسبب هذه الوصلة، وأنهم تقدموا بطلب لسفلتته دون جدوى، مناشدين إمارة المنطقة والمحافظة بالتدخل والتوجيه العاجل لفتح الطريق مع توفير معدة تكون على أتم الاستعداد خصوصًا في موسم الأمطار والتي أصبحت تشكل لهم معاناة كبيرة.

وكان أمير منطقة جازان بالنيابة، الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز، ومدير عام الطرق والنقل بالمنطقة، قد ناقشا في وقت سابق أوضاع الطرق واحتياجات المنطقة خاصة المحافظات الجبلية منها.

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