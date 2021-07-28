اصابة طفل فلسطيني برصاص الاحتلال جنوبي الضفة المحتلة

العالم - فلسطين

وقال المواطن محمد عيّاد، إن قوة إسرائيلية أطلقت النار على مركبة فلسطينية عند مدخل بلدة بيت أُمّر شمالي الخليل، مما أدى لإصابة طفل (10 سنوات)، بالرصاص في الرأس.

وأِشار إلى أن الطفل نُقل للعلاج في مستشفى الخليل، ولم تُعرف بعد حالته الصحية.

وفي القدس المحتلة، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم حملة هدم وتجريف في عدة مناطق من القدس المحتلة.

وأفادت مصادر مقدسية، أن قوات الاحتلال يرافقها جرافات عسكرية اقتحمت عدة مناطق في القدس، وشرعت بأعمال هدم وتجريف، وسط حماية قوات الاحتلال.

وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال هدمت محال تجارية ومواقف سيارات قرب حاجز قلنديا شمالي المدينة وأقدمت قوات مماثلة على تنفيذ أعمال تجريف في منطقة دوار أبو شهيد، قرب بلدة الرام بالقدس.

ومنذ احتلال المدينة عام 1967، هدم الاحتلال أكثر من ألفي منزل في القدس، كما اتبع سياسة عدوانية عنصرية ممنهجة تجاه المقدسيين؛ بهدف إحكام السيطرة على القدس وتهويدها وتضييق الخناق على سكانها الأصليين؛ وذلك من خلال سلسلة من القرارات والإجراءات التعسفية.