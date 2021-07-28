الأربعاء ٢٨ يوليو ٢٠٢١
٠٤:٤١ GMT
فارسی
البث المباشر

اصابة طفل فلسطيني برصاص الاحتلال جنوبي الضفة المحتلة

اصابة طفل فلسطيني برصاص الاحتلال جنوبي الضفة المحتلة
الأربعاء ٢٨ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:٥٧ بتوقيت غرينتش

أُصيب طفل فلسطيني، برصاص جيش الإحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

العالم - فلسطين

وقال المواطن محمد عيّاد، إن قوة إسرائيلية أطلقت النار على مركبة فلسطينية عند مدخل بلدة بيت أُمّر شمالي الخليل، مما أدى لإصابة طفل (10 سنوات)، بالرصاص في الرأس.

وأِشار إلى أن الطفل نُقل للعلاج في مستشفى الخليل، ولم تُعرف بعد حالته الصحية.

وفي القدس المحتلة، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم حملة هدم وتجريف في عدة مناطق من القدس المحتلة.

وأفادت مصادر مقدسية، أن قوات الاحتلال يرافقها جرافات عسكرية اقتحمت عدة مناطق في القدس، وشرعت بأعمال هدم وتجريف، وسط حماية قوات الاحتلال.

وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال هدمت محال تجارية ومواقف سيارات قرب حاجز قلنديا شمالي المدينة وأقدمت قوات مماثلة على تنفيذ أعمال تجريف في منطقة دوار أبو شهيد، قرب بلدة الرام بالقدس.

ومنذ احتلال المدينة عام 1967، هدم الاحتلال أكثر من ألفي منزل في القدس، كما اتبع سياسة عدوانية عنصرية ممنهجة تجاه المقدسيين؛ بهدف إحكام السيطرة على القدس وتهويدها وتضييق الخناق على سكانها الأصليين؛ وذلك من خلال سلسلة من القرارات والإجراءات التعسفية.

روابط ذات صلة

الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال: الاحتلال يستهدف الأطفال بقصد قتلهم

فلسطين.."مجلس الأوقاف" يحذر من مخطط تهويدي لمركز مدينة القدس

جلسة لمجلس الأمن لبحث انتهاكات الاحتلال في الضفة والقدس

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 28-07-2021

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 28-07-2021

تشاهدون الليلة في بانوراما.. آية الله خامنئي يحذّر من الثقة بالغرب

ما وراء التحرك الامريكي بشرق سوريا وهل تنجح مهمته؟

مأساة المعتقلين السياسيين في البحرين

أفغانستان طالبان تطمئن بكين بأن الأراضي الأفغانية لن تستخدم ضد أمن دول الجوار +فيديو