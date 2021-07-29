شاهد: دمشق مركز تنسيق التحالف الرباعي ضد الحرب العالمية الامريكية

العالم - خاص بالعالم

وقال مسلم شعيتو في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية: ان سوريا تبني علاقات ندية مع ايران وسوريا والصين بتوقيعها اتفاقا شاملا للعلاقات في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والامنية والسياسية مع ايران، وتبحث مسألة عودة اللاجئين التي تعتبر من القضايا الاساسية لعودة الحياة الى سوريا بمساعدة روسيا التي تلعب دورا مهما في محاربة الارهاب.

وشدد شعيتو على ان زيارة قاليباف ولافرينتييف لدمشق ستصنع تحالفاً ضد الحرب العالمية المنظمة الاميركية وحلفائها في المنطقة.

وبين شعيتو ان هناك التقاءاً بين مصالح ايران وروسيا والصين وروسيا، ومركز تنسيق التقاء المصالح هي دمشق التي تلعب دورا مهما بربط هذه الدول بمشروع واضح وهو محاربة الحرب العالمية الاميركية المفروضة على المنطقة.