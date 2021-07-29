ملك الاردن يؤكد على الفوائد الاستراتيجية للقمة الثلاثية

العالم - الاردن

وفي منشور عبر صفحته الرسمية عبر "تويتر"، أكد الملك الأردني أنه "أجرى محادثات ممتازة مع الرئيس أناستاسيادس ورئيس الوزراء ميتسوتاكيس في أثينا"، وأضاف: "ممتن لرئيس الوزراء (اليوناني) على كرم الضيافة".

وختم عبدالله الثاني أن "القمة الثلاثية تؤكد الفوائد الاستراتيجية لخلق بيئة للتعاون والازدهار في منطقتنا".

وكانت وكالة "بترا" الأردنية، أفادت أمس بأن القمة التي تنعقد للمرة الثالثة، ركزت على أهمية البناء على العلاقات المتينة والشراكة التي تجمع بين البلدان الثلاثة، بما يفضي إلى توسيع آفاق التعاون في المجالات كافة، ويسهم في تحقيق السلام وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.