الحركة العالمية للدفاع عن الاطفال تتهم الاحتلال باستهداف الاطفال عمداً

العالم - مراسلون

وجاء في بيان الحركة ان الطفلين محمد التميمي تم استهدافه من مسافة أمتار، وباصابة في الظهر.

فيما تم استهداف الطفل محمد علامي بذات الشكل في بلدة بيت امر بالقرب من الخليل.

وذكر بيان الحركة ان ١١ طفلا فلسطينيا قتلوا على يد قوات الاحتلال الاسرائيلي خلال العام٢٠٢١ الجاري على يد قوات الاحتلال مما يشكل جريمة حرب ترتكبها تل ابيب دون رادع .

قبل ان تجف دماء الطفل محمد التميمي ابن بلدة دير نظام الى الغرب من رام الله، والذي اغتيل بدم باردة من قبل جنود الاحتلال الاسرائيلي كانت دماء الطفل محمد علامي تروي دماء بلدته بيت امر الى الشمال من الخليل بذات الرصاص الذي اصاب التميمي.

وبمشهد مشابه، احد عشر طفلا فلسطينيا قضوا منذ بداية العام الجاري برصاص الاحتلال الاسرائيلي ،عدد دفع بالحركة العالمية للدفاع عن الاطفال لدق ناقوس الخطر اتجاه المؤسسات الدولية التي تقف موقف المتفرج على جرائم الاحتلال .

المؤسسات الدولية وثقت خلال السنوات الماضية المئات من حالات الاعتداء على الاطفال الفلسطينيين، سواء بالقتل او الاصابة او الاعتقال، ممارست الاحتلال الاسرائيلي والتي ترقى الى جرائم حرب بحق الانسانية تحتاج االى ارادة سياسية لتحريكها في الجنايات الدولية.

أي كيان هذا الذي يستقوي بجنوده على اطفال لا حول لهم ولا قوة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...