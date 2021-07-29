العراق.. 'عصائب أهل الحق' تخلي مسؤوليتها من قصف السفارة الأمريكية

العالم-العراق

وقال القيادي في الحركة سعد السعدي، لوكالة شفق نيوز، "ليس في قاموس المقاومة العراقية استهداف السفارة الامريكية او البعثات الدبلوماسية، كونها بعثات دبلوماسية وليسj عسكرية".

وبين السعدي ان "استهداف السفارة الامريكية تم بأيادي امريكية أو تابعة لأمريكا، بهدف خلط الاوراق وتوجيه اتهامات الى فصائل المقاومة العراقية من أجل تجريمها واستهدافها والنيل من سمعتها"، بحسب قوله.

واستهداف محيط السفارة الأمريكية فجر يوم الخميس، هو الأول من نوعه منذ انتهاء مباحثات الانسحاب الامريكي من العراق، والتي تمت بين رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، والرئيس الأمريكي جو بايدن.

وعقب الحادث، قالت خلية الإعلام الأمني، أنها فتحت تحقيقاً بسقوط صاروخ نوع كاتيوشا خلف جامع الرحمن في منطقة المنصور ببغداد.

وقالت إن هذا الفعل الخارج عن القانون يشكل تهديدا للمواطنين داخل الأحياء السكنية الآمنة.