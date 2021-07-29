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شاهد .. المجتمع الصهيوني يتمزق نتيجة تعدد الازمات

الخميس ٢٩ يوليو ٢٠٢١ - ٠٤:١١ بتوقيت غرينتش

تناولت هذه الحلقة من برنامج غياهب الكيان على شاشة قناة العالم الإخبارية اهم المواضيع التي حدثت في داخل الكيان الصهيوني منهم تزايد حالات الاكتئاب في الداخل المجتمع الصهيوني ومآسي جنود الاحتلال المصابين في الحروب وتهديد العصابات الجريمة المنظمة الصهيونية لمسؤولين صهاينة والعنصرية الصهيونية ضد الفلسطينيين.

العالم - خاص العالم

قال المتابع للشأن الإسرائيلي نبيه عواضة أن تزايد حالات الاكتئاب في داخل المجتمع الصهيوني يشير الى مستوى القلق لدى الجمهور الصهيوني حيث يعود سبب هذا الامر الى عوامل مرتبطة بالعدوان الاخير الذي حصل في قطاع غزة وبعملية سيف القدس.

وأضاف عواضة خلال مشاركته في برنامج غياهب الكيان على شاشة قناة العالم الإخبارية بأن هذا القلق في داخل المجتمع الإسرائيلي يؤكد هشاشة بنية المجتمع الإسرائيلي ويمكن اختراق هذا الجتمع بعديد من الأزمات كما يحصل اليوم.

وأكد عواضة على أن هذا القلق ينعكس بدرجة اساسية من خلال السلوك العام الموجود داخل الكيان الصهيوني وهناك نسبة مرتفعة من عمليات الانتحار وهناك ازمات بداخل المنزل وظهور حالات الطلاق وترك المنازل حيث تتسبب هذه الحالات بعديد من المشاكل في داخل أسرة واحدة.

وتابع عواضة بأن ارتفاع نسبة الانتحار خاصة بين جيل الشاب في داخل الكيان الصهيوني سببه الاساسي يعود الى الإكتئاب الموجود في داخل الكيان الصهيوني اضافة تاثير سقوط صواريخ المقاومة على المستوطنات حيث يضاف هذا الموضوع الى الأزمات الآخرى التي تتعلق بالقلق او بالازمة الوجودية التي يعيشها الاحتلال.

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:
https://www.alalam.ir/news/5723638

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