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تركيا.. حرائق تمتد إلى المنتجعات وتلاحق نزلاء أحد الفنادق الضخمة

تركيا.. حرائق تمتد إلى المنتجعات وتلاحق نزلاء أحد الفنادق الضخمة
الخميس ٢٩ يوليو ٢٠٢١ - ٠٤:٠٠ بتوقيت غرينتش

قالت وزارة الزراعة التركية، اليوم الخميس، إن عملية إخلاء لنزلاء فندق في مدينة بودروم السياحية قد بدأت مع اقتراب الحرائق من الفندق.

العالم- منوعات

وذكرت وسائل إعلام أن عدة فنادق منتجع مارماريس بغرب تركيا قد بدأت بإجلاء النزلاء بسبب حرائق الغابات.

من جهته نفى اتحاد الفنادق في تركيا تقارير إعلامية عن عمليات إخلاء لفنادق في منتجع أنطاليا التركي، كذلك أشار إلى أن فنادق في بودروم لم يتم إخلاؤها أيضا.

وتم التأكيد أن الفنادق التركية ستوفر للسياح خيارات إقامة بديلة إذا دعت الحاجة إلى ذلك بسبب حرائق الغابات.

وأشارت وزارة الزراعة التركية إلى أن حرائق الغابات ألحقت ضرارا بما لا يقل عن 183 شخصا.

وكانت إدارة الكوارث والطوارئ التركية قد أفادت، اليوم الخميس، بمصرع 3 أشخاص جراء حرائق الغابات التي اندلعت أمس قرب مدينة مانافجات بمقاطعة أنطاليا جنوبي البلاد.

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