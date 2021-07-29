تركيا.. حرائق تمتد إلى المنتجعات وتلاحق نزلاء أحد الفنادق الضخمة

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وذكرت وسائل إعلام أن عدة فنادق منتجع مارماريس بغرب تركيا قد بدأت بإجلاء النزلاء بسبب حرائق الغابات.

من جهته نفى اتحاد الفنادق في تركيا تقارير إعلامية عن عمليات إخلاء لفنادق في منتجع أنطاليا التركي، كذلك أشار إلى أن فنادق في بودروم لم يتم إخلاؤها أيضا.

وتم التأكيد أن الفنادق التركية ستوفر للسياح خيارات إقامة بديلة إذا دعت الحاجة إلى ذلك بسبب حرائق الغابات.

وأشارت وزارة الزراعة التركية إلى أن حرائق الغابات ألحقت ضرارا بما لا يقل عن 183 شخصا.

وكانت إدارة الكوارث والطوارئ التركية قد أفادت، اليوم الخميس، بمصرع 3 أشخاص جراء حرائق الغابات التي اندلعت أمس قرب مدينة مانافجات بمقاطعة أنطاليا جنوبي البلاد.