الجمعة ٣٠ يوليو ٢٠٢١
٠٦:٠٨ GMT
فارسی
البث المباشر

سيول وامطار غزيرة تجتاح محافظات باليمن

سيول وامطار غزيرة تجتاح محافظات باليمن
الجمعة ٣٠ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:٤٣ بتوقيت غرينتش

لقيت 7 فتيات حتفهن غرقا في محافظة أبين جنوب اليمن، بسبب سيول وأمطار غزيرة ناتجة عن تأثير منخفض جوي ضرب عددا من محافظات اليمن.

العالم-منوعات

وأفاد موقع سبوتنيك، بأن 7 فتيات من عائلة واحدة توفين غرقا إثر اجتياح سيول جارفة بمنطقة حصامة في وادي الكفاه في مديرية المحفد شمال شرقي أبين.

وأضاف أن الفتيات السبع تتراوح أعمارهن بين 6 و8 سنوات.

وأشار إلى تسبب السيول في قطع الطريق الرابط بين محافظتي أبين وشبوة بعد أن غمرت السيول أجزاء من الطريق غرب مديرية المحفد

وأواخر الأسبوع الماضي، أدت السيول إلى وفاة 9 اشخاص بینهم 4 نساء وطفل في محافظتي شبوة والمهرة جنوب وشرق اليمن.

والاثنين الماضي، قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة إن الأمطار الغزيرة تسببت في فيضانات خطيرة في أجزاء من محافظات الحديدة والجوف وصنعاء، بما في ذلك المناطق التي تستضيف نازحين فروا من الصراع في مواقع أخرى، مؤكدا أن الوكالات الإنسانية تعمل مع السلطات المحلية لتحديد الاحتياجات وتقديم المساعدة الأولية.

روابط ذات صلة

شاهد: السيول في السعودية..وفاة 3 أفراد من عائلة واحدة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

استشهاد مدنيين سوريين اثنين باعتداء للإرهابيين على المشفى الوطني وأحياء في درعا

لبنان : وزيرة الدفاع في زيارة رسمية الى يونان

شاهد.. هزيمة السعودية "تهاني القحطاني" أمام لاعبة الكيان الصهيوني في الجودو

وحدة 888 السرية .. 'اسرائيل' تسقط في المحظور!

سيول وامطار غزيرة تجتاح محافظات باليمن

أذربيجان تنفي إعلان أرمينيا إسقاط طائرات مسيرة