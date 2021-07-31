السبت ٣١ يوليو ٢٠٢١
٠٥:٤٥ GMT
فارسی
البث المباشر

النفط اليمنية: العدوان السعودي يواصل احتجاز سفن الوقود

النفط اليمنية: العدوان السعودي يواصل احتجاز سفن الوقود
السبت ٣١ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:٠٨ بتوقيت غرينتش

أكدت شركة النفط اليمنية، أن قوى العدوان السعودي الإماراتي، لا تزال تحتجز عدد 3 سفن نفطية منها سفينة محملة بمادة الغاز.

العالم - اليمن

وجددت شركة النفط اليمنية في بيان لها التأكيد على إستمرار تحالف العدوان في إحتجاز سفينتين نفطيتين بحمولة إجمالية تبلغ (59,966) طن من مادتي البنزين والديزل ولفترات متفاوتة بلغت بالنسبة للسفن المحتجزة حاليا اكثر من سبعة أشهر “239”يوما من القرصنة البحرية.

وأوضحت الشركة أن العدوان يحتجز السفن النفطية على الرغم من استكمال كل تلك السفن لكافة إجراءات الفحص والتدقيق عبر آلية بعثة التحقق والتفتيش في جيبوتي (UNVIM) وحصولها على التصاريح الأممية التي تؤكد مطابقة الحمولة للشروط المنصوص عليها في مفهوم عمليات آلية التحقق والتفتيش .

وأشار البيان إلى أن هذه الاجراءات مخالفة لبنود الاتفاقية الدولية لحقوق الانسان وقواعد القانون الدولي الإنساني وقانون الصراع المسلح، وكافة القوانين والأعراف المعمول بها، فضلا عن تجاهلها الدائم لجوهر وغايات اتفاق السويد الذي شدد في مجمله على ضرورة تسهيل وصول المواد الأساسية والمساعدات الإنسانية إلى ميناء الحديدة وبما يلبي احتياجات وتطلعات الشعب اليمني .

وأضاف أن تلك المعطيات الواقعية المتمثلة باستمرار القرصنة الإجرامية وتداعياتها الكارثية المختلفة لم يقابلها أي تحرك جاد وملموس من قبل الأمم المتحدة لكونها هي الجهة الدولية المعنية بتسهيل دخول واردات السلع الأساسية لكنها لم تغادر حالة الجمود والانحياز المشين على الرغم من اعترافها الصريح بتفاقم التبعات الإنسانية الناجمة عن النقص الحاد في امدادات الوقود.

روابط ذات صلة

حقوق الإنسان اليمنية تدعو للضغط على دول العدوان لإدخال السفن المحتجزة

مرتزقة العدوان السعودي تحتجز سفينة نفطية جديدة

الصحة اليمنية: احتجاز السفن تسبب في إنهاك القطاع الصحي في اليمن

النفط اليمنية: خسائر القرصنة على سفن الوقود تفوق ١٠ مليارات دولار

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. القوات اليمنية تعلن انتصارها في محافظة البيضاء

حقوقيو الأمم المتحدة في ليبيا يطالبون المرتزقة بالرحيل

النفط اليمنية: العدوان السعودي يواصل احتجاز سفن الوقود

السيطرة على حريق شمال لبنان وتحذيرات من تجدده

أولويات واشنطن والرياض في لبنان تصطدم بأولويات ميقاتي

استشهاد عسكري عراقي بهجوم لـ ’داعش’ في ديالى