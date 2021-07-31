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حزب الله يبين أسباب دعمه لتكليف ميقاتي بتشكيل الحكومة

حزب الله يبين أسباب دعمه لتكليف ميقاتي بتشكيل الحكومة
السبت ٣١ يوليو ٢٠٢١ - ٠٨:٥٥ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس تكتل نواب بعلبك - الهرمل النائب حسين الحاج حسن أن خيار حزب الله وكتلة الوفاء للمقاومة بتسمية الرئيس نجيب ميقاتي مكلفًا رغبة منا بتشكيل حكومة بأسرع وقت .

العالم_لبنان

وقال الحاج حسن خلال لقاء سياسي نظمه حزب الله في بلدة شعث في البقاع الشمالي شرق لبنان هدفنا تسهيل أمور ميقاتي مؤلفًا بالتفاهم مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، جاء من منطلق الحرص والإيجابية، وبخلفية من يريد أن يدفع قدمًا بالحلول إلى الأمام لأن الوضع لم يعد يحتمل، وإبداءً لكل رغبة بتشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن.

و أمل الحاج حسن أن تستمر الأجواء الإيجابية بين رئيسي الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي وصولًا إلى تشكيل الحكومة، حتى يدخل البلد في مرحلة جديدة من المعالجات للأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية.

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