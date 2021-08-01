ألمانيا.. توقيف أكثر من 500 محتج على قيود كورونا

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وقالت متحدثة باسم شرطة برلين لوكالة "نوفوستي" الروسية إن العدد الإجمالي للموقوفين مرشح للارتفاع، موضحة أن العملية الأمنية لم تنته بعد.

وشهدت برلين اليوم الأحد مظاهرات لنشطاء حركة "كفيردينكر" ("التفكير غير النمطي") المناهضة للقيود المفروضة ضمن جهود الحكومة لمواجهة وباء كورونا، كارتداء الكمامات الإلزامي والتطعيم.

وكانت معظم هذه الفعاليات غير مرخصة من قبل السلطات بسبب مخاوف من خرق معايير السلامة الصحية أثناء المظاهرات.

وقالت الشرطة إن ما بين 4 و5 آلاف شخص كانوا يتجمعون في مناطق مختلفة من المدينة وحاولوا إغلاق أحد الشوارع العامة، ما أدى إلى اشتباكات بين محتجين وقوات الشرطة وتنظيم اعتقالات طالت المتظاهرين.