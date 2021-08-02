من 10 أغسطس.. السعودية تستعد لاستقبال المعتمرين

العالم - السعودية

ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية، عن الوزارة أن هذا العدد يشكل الدفعة الأولى من المعتمرين بعد انقضاء موسم الحج لهذا العام.

وقال المتحدث باسم وزارة الحج والعمرة، هشام سعيد، إن قدوم المعتمرين من خارج السعودية متاح للوافدين من البلدان التي لم يتم تعليق القدوم منها، ووفقاً لما تقرره وزارة الصحة والهيئة العامة للطيران المدني.

وأوضح أنه ستتم زيادة أعداد المعتمرين بشكل تدريجي خلال الفترات القادمة.

وتستعد 500 شركة لاستقبال المعتمرين القادمين من خارج المملكة وفق اشتراطات التحصين، ومعايير وبروتوكولات الصحة لسلامة ضيوف الرحمن، إذ إن التسجيل والحجز وإتمام عملية الدفع سيكون متاحاً إلكترونياً.

وفي الإطار ذاته، استعد مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة لاستقبال المعتمرين من داخل المملكة وخارجها.

والشهر الماضي، اختتمت السعودية موسم الحج لهذا العام، الذي جرى تنظيمه بمشاركة عدد محدود من الحجاج بلغ 60 ألف حاج فقط من الموجودين داخل المملكة.