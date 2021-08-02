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رئيس البرلمان العراقي يلتقي ملك الاردن في قصر بسمان

رئيس البرلمان العراقي يلتقي ملك الاردن في قصر بسمان
الإثنين ٠٢ أغسطس ٢٠٢١ - ٠١:١٩ بتوقيت غرينتش

التقى رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، الملك الأردني عبدالله الثاني في قصر بسمان.

العالم - العراق

وقال مكتب الحلبوسي في بيان، إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يلتقي الملك عبدالله الثاني في قصر بسمان".

وكان الحلبوسي قد التقى نظيره الأردني عبد المنعم العودات، حيث أكدا أهمية العمل النيابي لدعم مخرجات القمة الثلاثية التي عقدت في بغداد بين العراق والأردن ومصر.

وقال مكتب الحلبوسي في بيان، إن الأخير "التقى، نظيره الأردني عبد المنعم العودات في العاصمة الأردنية عمّان، حيث تم عقد اجتماع في مقر مجلس النواب الأردني حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، واستمرار التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مجال الأمن والسياسة والاقتصاد، ودعم الاستثمار والمستثمرين في كلا البلدين، والتعاون في المجال الصحي لتجاوز أزمة جائحة كورونا".

وأكدت المباحثات، وفق البيان، "أهميةَ العمل النيابي لدعم مخرجات القمة الثلاثية، والتعاون الثنائي لتعزيز الدبلوماسية البرلمانية، والتنسيق المشترك وتوحيد المواقف إزاء القضايا المصيرية في المحافل الدولية كافة".

وثمّن الحلبوسي، "دعم المملكة والملك عبد الله الثاني للعراق في مواجهة التحديات، وتوطيد روابط العمل الثنائي، والتعاون في المجالات كافة وبما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين؛ من أجل تحقيق التنمية والاستقرار".

من جهته، عبَّر رئيس مجلس النواب الأردني عن أن "موقف الملك والشعب الأردني كان وما زال وسيبقى داعماً للعراق ووحدة شعبه وسيادته على كامل أراضيه، مهنئاً باسم الشعب ومجلس النواب الأردني الشعبَ العراقي والقوات العراقية بقدرتها على مواجهة الإرهاب وتحقيق الانتصار، كما أكد دعمَ المملكة للعملية الديمقراطية في العراق وإجراء الانتخابات المبكرة النيابية القادمة".

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