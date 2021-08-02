الجعفري: العلاقة السورية الصينية وصلت إلى مرحلة فوق إستراتيجية

العالم - سوريا

شددت المستشارة الخاصة في رئاسة السورية بثينة شعبان خلال حفل استقبال أقامته السفارة الصينية بدمشق بمناسبة الذكرى الـ65 لإقامة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا، شددت في تصريح لـ«الوطن»، على أن المباحثات التي جرت بين سوريا والصين مملوءة بالمشاريع التي يمكن للبلدين أن يقوما بها مستقبلاً، لذلك ليس من الضروري أن تقول الصين أننا نتحدى الولايات المتحدة، فالعبرة بالتنفيذ، وهي عملت مع روسيا وأخذت عشرة «فيتوات» لمصلحة سوريا ضد الهيمنة الغربية ومخططات الدول الغربية والعبرة بالعمل والتنفيذ.

ولفتت شعبان إلى أن العمل جار لتعزيز العلاقة بين البلدين، وبدأ العمل بين وزراء البلدين، لا تصل الأمور لختامها بين عشية وضحاها لكن التوجه لدى الصين هو دعم سوريا حكومة وشعبا رغم ما تتعرض له سوريا من إجراءات أحادية الجانب ظالمة وغير شرعية بحق الشعب السوري.

نائب وزير الخارجية والمغتربين بشار الجعفري قال: إن الصين دولة عظمى وبصفتها تلك لديها طيف أوسع من الدول الأخرى في مضمار العلاقات الدولية، ورغم أن علاقتها مع سوريا إستراتيجية وقديمة ومتأصلة لكنها الآن أصبحت علاقة بين دولة عظمى والجمهورية العربية السورية، لافتا إلى التعاون الأمني والعسكري بين البلدين وهذا التعاون يصب في إطار القانون الدولي.

ما يجري اليوم هو تمتين وتعزيز للعلاقات الإستراتيجية القائمة أصلاً والصين استخدمت حق النقض عشر مرات في مجلس الأمن لحماية الحقوق السورية، علماً، أن الصين منذ دخولها الأمم المتحدة حتى اليوم استخدمت حق النقض الفيتو ست عشرة مرة فقط، وهذا رقم يجب التوقف عنده بكل اهتمام وعناية وهو يشير لمدى إيمان بكين بأهمية العلاقة الإستراتيجية مع دمشق وأهمية الدفاع عن الحقوق السورية في المحافل الدولية، ومن هذا المنظور يمكن فهم الإستراتيجية المتبادلة بين البلدين حيث وصلنا اليوم بشكل من الأشكال إلى مرحلة فوق إستراتيجية.

حضر الاحتفالية وزراء شؤون رئاسة السورية منصور عزام والخارجية والمغتربين فيصل المقداد، والإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف والاقتصاد والتجارة الخارجية سامر الخليل، والصحة حسن الغباش والتربية دارم طباع، والمستشارة الخاصة في رئاسة الجمهورية بثينة شعبان وعضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي – رئيس مكتب الثقافة والإعداد والإعلام مهدي دخل الله، ونائب وزير الخارجية المغتربين بشار الجعفري ومعاون وزير الخارجية أيمن سوسان ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي عماد صابوني وعدد من ضباط الجيش والقوات المسلحة إضافة إلى عدد من مديري الإدارة في وزارة الخارجية والملحقين العسكريين لدى الجانبين.