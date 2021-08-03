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تسيير دورية روسية تركية مشتركة في شمال سوريا

تسيير دورية روسية تركية مشتركة في شمال سوريا
الثلاثاء ٠٣ أغسطس ٢٠٢١ - ١٢:٢٤ بتوقيت غرينتش

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا عن تسيير دورية مشتركة للعسكريين الروس والأتراك في محافظة حلب بسوريا.

العالم - سوريا

وأشار نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا اللواء البحري فاديم كوليت، إلى أن الدورية سارت بين معبر غريب بلدة بندر خان، ذهابا وإيابا.

وأضاف كوليت أن الشرطة العسكرية الروسية رافقت وسائل النقل المدنية في الطريق M4 بين عين عيسى في محافظة الرقة وتل تمر في محافظة الحسكة.

وقامت الشرطة العسكرية الروسية بتسيير دوريات في مسارين بالقرب من مدينة منبج في محافظة حلب.

يذكر أن روسيا وتركيا تنفذان دوريات مشتركة في سوريا بموجب التفاهمات التي تم التوصل إليها بين الجانبين خلال لقاء الرئيسين فلاديمير بوتين، ورجب طيب أردوغان في 2019.

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تسيير دورية روسية تركية مشتركة في شمال سوريا

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