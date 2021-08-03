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بالتفاصيل.. الصحة السورية تكشف آخر تطورات ’كورونا’..

بالتفاصيل.. الصحة السورية تكشف آخر تطورات ’كورونا’..
الثلاثاء ٠٣ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٤:٢٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم المحافظات السورية وشفاء 7 حالات ووفاة حالة واحدة من الإصابات المسجلة بالفيروس.

العالم - سوريا

وأوضحت الوزارة في بيان مساء أمس الاثنين أن عدد الإصابات المسجلة في سورية بلغ حتى الآن 26005 شفيت منها 22002 وتوفيت منها 1917 حالة.

وتوزعت الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة ليوم الاثنين 2 آب 2021 كالتالي:

الإصابات :

٥ في ريف دمشق
٤ في دمشق
٤ في اللاذقية
٤ في حلب
٣ في حمص
٢ في درعا

الشفاء :

١ في دمشق
١ في حلب
١ في اللاذقية
١ في حمص
١ في دير الزور
١ في درعا
١ في السويداء

الوفاة :

١ في دمشق

وسجلت أول إصابة بكورونا في سورية في الثاني والعشرين من آذار/مارس من العام الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.

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