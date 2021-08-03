هل ستنسحب القوات الاميرکية من العراق نهاية هذا العام؟

العالم - انقلاب الصورة

وصرح الرئيس الاميركي الاسبق باراك اوباما في الـ2011:"اليوم يمكنني القول ان ما تبقی من جنودنا المرابطين في العراق سيعودون الی ديارهم بحلول نهاية نهاية العام، وستنتهي الحرب الاميركية علی العراق بعد حلول 9 سنوات".

واليوم يكرر الرئيس الاميركي جو بايدن نفس الكلمات:"اعتقد ان الامور تسير علی نحو جيد، دورنا في العراق سيقتصر علی ان نكون موجودين لمواصلة التدريب وتقديم الدعم والمساعدة ومواجهة تنظيم الدولة ولن نكون في مهمة قتالية بحلول نهاية العام".

وتأتي هذه الادعاءات الاميركية في ظل تأكيد عراقي علی عدم حاجة القوات العراقية للوجود الاجنبي في هذا البلد، فقد قال رئيس الوزراء العراقي مصطفی الكاظمي قبل توجهه الی الولايات المتحدة:"العراق اليوم جاهزيته كجيش وقوات عسكرية وامنية قادر علی الدفاع عن النفس".

"خدعة دبلوماسية مفيدة لادارة بايدن" هكذا وصف تقرير لموقع اتلانتيك كانسل الاميركي؛ فقد قرر الرئيس الاميركي انهاء المهام القتالية للقوات الاميركية في العراق مع نهاية العام الجاري".

التقرير الذي نشره الموقع المتخصص في الابحاث والدراسات الاستراتيجية أشار الی أنه يجب علی الولايات المتحدة ان تقدم النصح للعراقيين في هذه المرحلة وان لا ترسل قوات مقاتلة في دوريات عبر بغداد وهو ما تقوم به بالفعل الان.

واعلن التقرير ان اعلان الانسحاب من العراق هو بمثابة اعادة التوازن للقوات علی عكس الانسحاب الكامل من افغانستان، اذ ستسبدل بالقوات المقاتلة مدربين يستمرون في بناء قدرات الاجهزة الامنية العراقية.

ورجح التقرير بقاء أهم عناصر المهمة الحالية بالاضافة لبقاء القدرات المتطورة للعمليات الخاصة الاميركية.