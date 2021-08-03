الثلاثاء ٠٣ أغسطس ٢٠٢١
١١:٤٠ GMT
فارسی
البث المباشر

قوات الامن العراقية تطيح بشبكة إرهابية كبيرة في الأنبار

قوات الامن العراقية تطيح بشبكة إرهابية كبيرة في الأنبار
الثلاثاء ٠٣ أغسطس ٢٠٢١ - ١١:٢٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الثلاثاء، الاطاحة بشبكة ارهابية في محافظة الانبار غربي البلاد، كانت تروم تنفيذ هجمات في الاماكن العامة خلال عيد الاضحى الماضي.

العالم - العراق

وذكر بيان للوزارة انه "بعد اطاحتها بشبكة ارهابية كبيرة في محافظة كركوك من المسؤولين عن تفجيرات سوق الوحيلات بمدينة الصدر وبعد متابعة استخبارية دقيقة وتعقب امني واستخباري نجحت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من الايقاع بخلية ارهابية ثانية في الانبار كانت تروم تنفيذ هجمات في الاماكن العامة والمزدحمة لاستهداف الابرياء الآمنين خلال عيد الاضحى الماضي".

واضاف البيان ان "التحقيقات الاولية كشفت عن تنفيذ اعضاء الخلية عمليات ارهابية لاستهداف دوريات للجيش والحشد الشعبي عام 2018 بعبوات ناسفة ومحاولاتهم تنفيذ هجمات كبيرة خلال ايام عيد الاضحى بما يعرف بــ غزوة العيد".

وتابع: "تم اتخاذ الاجراءات التحقيقية وتصديق اعترافات الارهابيين قضائياً تمهيداً لاحالتهم الى القضاء لينالوا جزاءهم".

روابط ذات صلة

مستشار الكاظمي يعلن إنجاز مشروع قانون الأسلحة المعدل

العراق والأردن يؤكدان ضرورة تفعيل التعاون الاقتصادي

اليكم احدث احصائيات الموقف الوبائي لكورونا في العراق

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

قوات الامن العراقية تطيح بشبكة إرهابية كبيرة في الأنبار

سيئول: بيونغ يانغ تريد تخفيف العقوبات لاستئناف الحوار مع واشنطن

إصابة مواطنين يمنيين بقصف للعدوان السعودي على صعدة

طائرة استطلاع إسرائيلية طلعات استكشافية فوق شبعا والعرقوب

تعرف على الحالة الجوية في سوريا لليومين القادمين!!

اولمبیاد طوكيو 2020 .. مصارع ايراني يبلغ النهائي ويضمن ميدالية