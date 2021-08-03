قوات الامن العراقية تطيح بشبكة إرهابية كبيرة في الأنبار

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وذكر بيان للوزارة انه "بعد اطاحتها بشبكة ارهابية كبيرة في محافظة كركوك من المسؤولين عن تفجيرات سوق الوحيلات بمدينة الصدر وبعد متابعة استخبارية دقيقة وتعقب امني واستخباري نجحت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من الايقاع بخلية ارهابية ثانية في الانبار كانت تروم تنفيذ هجمات في الاماكن العامة والمزدحمة لاستهداف الابرياء الآمنين خلال عيد الاضحى الماضي".

واضاف البيان ان "التحقيقات الاولية كشفت عن تنفيذ اعضاء الخلية عمليات ارهابية لاستهداف دوريات للجيش والحشد الشعبي عام 2018 بعبوات ناسفة ومحاولاتهم تنفيذ هجمات كبيرة خلال ايام عيد الاضحى بما يعرف بــ غزوة العيد".

وتابع: "تم اتخاذ الاجراءات التحقيقية وتصديق اعترافات الارهابيين قضائياً تمهيداً لاحالتهم الى القضاء لينالوا جزاءهم".