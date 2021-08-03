سجال بينيت والمعارضة يتوسّع

العالم - الاحتلال

وقبل كلمته كان أعضاء المعارضة قد هاجموا بينيت عقب تمرير الميزانية معتبرين أنها تلحق الضرر بـ"الطبقات الاجتماعية الضعيفة"، حسب تعبيرهم.

وفق إعلام الاحتلال، أُلزم بينيت بحضور الجلسة وسماع تصريحات المعارضة بعد "نقاش الـ40 توقيعا" الذي بادر إليه الليكود، تحت عنوان "فشل الحكومة بحماية المصالح الامنية والسياسية لـ"اسرائيل"، وهو الخطاب الثاني لبينيت أمام الكنيست بعد توليه رئاسة الحكومة.

ووصف أعضاء المعارضة للحكومة عضو الكنيست ورئيس القائمة العربية الموحّدة منصور عباس بـ"رئيس الحكومة الفعلي".

في المقابل، قال بينيت من على منصة الكنيست"خلال 36 ساعة قمنا بما لم تتمكنوا من القيام به خلال 36 شهرا. لقد قمنا بتمرير ميزانية الكيان، وردّ على هجوم عضو الكنيست ارييه درعي (حزب شاس المتدين) ضده وقال: إن "كان الأمر مرتبطا بكم ما كانت ستكون لدينا ميزانية، إنما انتخابات خامسة، اخترتم عدم تمرير ميزانية لأن الهدف لم يكن صالح كيان اسرائيل انما سياسيا لاسباب خاصة، فشلتم بالامتحان الحقيقي، ونحن نجحنا".

وأضاف بينيت "الميزانية هي للجنود الاسرائيليين والعائلات الشابة، خفتم على مدار سنوات من خلق منافسة لأنه يجب محاربة جماعات المصالح.. تعالوا لنتحدث اجتماعيا وفتح منافسة لخفض أسعار الفاكهة والخضراوات هذا الأمر الأكثر اجتماعيًا على الاطلاق".

بينت انتقد بشدّة المعارضة والسياسة الأمنية لحكومة نتنياهو، فقال "في غزة ضبطتم أنفسكم أمام الصواريخ على مدار 12 عامًا، نحن نهاجم ضد كل بالون، ورثتم لبنان قبل 12 عاما وأبقيتم حزب الله مع 10 أضعاف من الصواريخ والتي تصل لكل نقطة في "اسرائيل"، كل هذا أبقيتموه لنا، لذلك فإن الميزانية الأمنية ضخمة.. يجب علينا سدّ الفجوات حتى نبني الأسوار. التركة التي أبقيت لنا هي أن إيران في مرحلة متقدمة من برنامجها النووي، لكننا سنهتم بذلك لأننا نعرف ما يمكننا القيام به".