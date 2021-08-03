الثلاثاء ٠٣ أغسطس ٢٠٢١
٠٦:٢٦ GMT
فارسی
البث المباشر

السيد صفي الدين: لاستكمال التحقيق في كمين خلدة

السيد صفي الدين: لاستكمال التحقيق في كمين خلدة
الثلاثاء ٠٣ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٦:٠٣ بتوقيت غرينتش

شدَّد رئيس المجلسِ التنفيذي في حزب الله سماحة السيد هاشم صفي الدين على استكمالِ التحقيقِ في كمين خلدة جنوب بيروت، مؤكدًا أنَ حزبَ الله ينتظرُ نتيجةَ هذه التحقيقات.

العالم_لبنان

وخلالَ ذكرى مرورِ أربعينَ يومًا على رحيلِ فقيدِ الجهادِ والمقاومة أحمد سعيد المصري ابو إسلام، دعا السيد صفي الدين الجيش اللبناني لوضعِ حدٍّ لمسألةِ قطعِ طريق الساحل.

وقال نحن الآن ننتظر النتيجة النهائية التي سيخرح بها الجيش اللبناني ثم بعد إذٍ يمكن أن نتحدث عن الأمور بشكل تفصيلي أكبر إلا أن المسلم به والذي لا نقاش فيه والذي لا يمكن أن نتردَّد فيه أبدًا هو أنَّ كرامة الناس هي فوق أية كرامة أخرى.

ولفت السيد صفي الدين إلى أنَّ أهل المقاومة كانوا دائمًا الأشداء والأقوياء، وفي مواقع الفِتَن والانزلاق نحو أهداف "خبيثة" كانوا دائمًا أهل الصبر والتضحية.

روابط ذات صلة

جريمة خلدة تنفخ بوق الفتنة في لبنان

توقيف متورطين بجريمة خلدة في لبنان

حركة الأمة في لبنان تستنكر جريمة خلدة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

إصابة 6 أشخاص إثر انفجار سيارة مفخخة قرب منزل وزير الدفاع الأفغاني

مصدر قريب من الرئاسة التونسية: سعيّد يعرض منصب رئيس الوزراء على محافظ البنك المركزي مروان العباسي

الاحتلال يحدث أزمة داخل الاتحاد الإفريقي بسبب إثيوبيا وعدة دول عربية تتدخل

السيد صفي الدين: لاستكمال التحقيق في كمين خلدة

بيان حزب الله بذكرى انفجار مرفأ بيروت

القوات التركية تقصف مواقع لـ'قسد' بمحيط بلدة عين عيسى شمالي سوريا