السيد صفي الدين: لاستكمال التحقيق في كمين خلدة

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وخلالَ ذكرى مرورِ أربعينَ يومًا على رحيلِ فقيدِ الجهادِ والمقاومة أحمد سعيد المصري ابو إسلام، دعا السيد صفي الدين الجيش اللبناني لوضعِ حدٍّ لمسألةِ قطعِ طريق الساحل.

وقال نحن الآن ننتظر النتيجة النهائية التي سيخرح بها الجيش اللبناني ثم بعد إذٍ يمكن أن نتحدث عن الأمور بشكل تفصيلي أكبر إلا أن المسلم به والذي لا نقاش فيه والذي لا يمكن أن نتردَّد فيه أبدًا هو أنَّ كرامة الناس هي فوق أية كرامة أخرى.

ولفت السيد صفي الدين إلى أنَّ أهل المقاومة كانوا دائمًا الأشداء والأقوياء، وفي مواقع الفِتَن والانزلاق نحو أهداف "خبيثة" كانوا دائمًا أهل الصبر والتضحية.