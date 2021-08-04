الهند تطلق أول حاملة طائرات خاصة بها

العالم- اسيا والباسفيك

قالت البحرية الهندية: "يوم فخر الهند: إن فيكرانت المعاد إحياءها انطلقت اليوم في أول اختبار سير لها، بعد 50 عامًا من لعب سلفها دورًا رئيسيًا في الانتصار في حرب عام 1971". فيكرانت المذكورة أعلاه هي حاملة طائرات بريطانية الصنع خدمت في البحرية الهندية من عام 1961 إلى عام 1997.

كان فيكرانت الجديد قيد الإنشاء منذ عام 2008 في حوض بناء السفن الهندي كوتشين بمساعدة الشركة الإيطالية القابضة Fincantieri و Nevsky PKB. تأثير هذا الأخير ملحوظ في شكل سطح السفينة. في معظم النواحي، تشبه السفينة Vikramaditya ، الطراد السوفيتي الحامل للطائرات الأدميرال غورشكوف، الذي تم بيعه إلى الهند في عام 2012. ومع ذلك، تم تصميم Vikrant كحاملة طائرات، حسب صحيفة روسيسكايا غازيتا.

تبلغ إزاحة السفينة 37.5 ألف طن، وهي قادرة على استيعاب ما يصل إلى 14 مقاتلة من طراز ميغ-29ك ومروحيات كا-28 وكا-31 و HAL Dhruv. في وقت سابق، أعلن وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ أن فيكرانت ستصبح جزءًا من بحرية البلاد في عام 2022.