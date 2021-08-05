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العفو الدولية تطالب حاكم البحرين بالإفراج عن طفل معتقل

العفو الدولية تطالب حاكم البحرين بالإفراج عن طفل معتقل
الخميس ٠٥ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٦:١٥ بتوقيت غرينتش

وجهت منظمة العفو الدولية، خطابا إلى حاكم البحرين "حمد عيسى الخليفة"، للمطالبة بالإفراج الفوري عن الطالب المعتقل "كميل جمعة حسن"، وإسقاط التهم المنسوبة ضده، وتوفير الرعاية الطبية له داخل السجن.

العالم - البحرين

وقالت المنظمة عبر موقعها الالكتروني، إن الطالب "كميل جمعة" البالغ من العمر 18 عاما، محكوم عليه بالسجن لمدة 28 عاما في عدة محاكمات منذ عام 2019، على الرغم من أنه كان قاصرا وقت صدور لائحة الاتهام، حيث حوكم عليه بموجب القانون الجنائي للبالغين.

وأضافت أن الأحكام صدرت في قضايا تتعلق بمشاركته في احتجاجات تنتقد الحكومة، عبر محاكمات مارست انتهاكات صارخة للحق في محاكمة عادلة، وفي محاكمته الأخيرة بتاريخ 26 أبريل/نيسان 2020، تم الحكم على "كميل"، عبر محاكمة جماعية ضمت 38 متهما آخرين – بينهم 13 قاصرا".

ولفتت المنظمة إلى أن التهم العديدة وأحكام السجن الطويلة، لا تهدف فقط إلى معاقبة كميل، ولكن تستهدف والدته الناشطة "نجاح أحمد يوسف" أيضا.

وشددت على ضرروة تطبيق قانون "محاكم العدالة الإصلاحية للطفل"، والمقرر تنفيذه في أغسطس/آب الجاري، على الطالب "كميل جمعة".

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العفو الدولية تطالب حاكم البحرين بالإفراج عن طفل معتقل