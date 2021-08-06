ميقاتي والإثم الكبير في عدم تشكيل الحكومة اللبنانية + فيديو

العالم - لبنان

على وقع الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت؛ يحاول الساسة اللبنانيون إيجاد مخرج لأزمة تشكيل الحكومة.

رئيس​ الحكومة المكلف بتشكيلها ​نجيب ميقاتي كشف عن تقدم بطيء في مساعي التشكيل؛ لكنه شدد على ضرورة التأليف؛ فالمهلة أمام الرجل ليست مفتوحة لديه من أجل انجاز المهمة؛ كما يؤكد منذ البداية لن يقبل بتكرار سيناريو رئيس الحكومة السابق سعد الحريري.

ميقاتي اعتبر اجتماعه برئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا الرئاسي؛ خطوة إيجابية للأمام في إطار الإصرار على تأليف حكومة.

طريق تشكيل الحكومة تشوبه العقبات؛ بموازاة الصراع الحكومي؛ وهو ما يؤكده ميقاتي إذ يعتبر أن المرحلة صعبة جدا على الصعد الاقتصادية والمالية وكيفية إعادة لبنان على الخارطة المالية الدولية، أو على صعيد استحقاق الانتخابات النيابية التي يأمل اللبنانيون أن تقرر بطريقة ديموقراطية المستقبل في لبنان.

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