الجهاد الإسلامي تؤكد حق الشعوب في استمرار المقاومة حتى تحرير أراضيها

العالم ـ فلسطين

وعبرت حركة الجهاد الإسلامي عن مباركتها للرد الذي قامت به المقاومة على الاعتداءات الاسرائيلية وقالت: نبارك قصف مناطق خاضعة للاحتلال رداً على الاعتداءات الصهيونية المتكررة في جنوب لبنان.

وأكدت لجان المقاومة في فلسطين بأننا نبارك وندعم رد الأخوة في حزب الله على العدوان الصهيوني الذي استهدف لبنان.

وشدد الحزب السوري القومي الاجتماعي في لبنان أن الزمن الذي كانت تمر به اعتداءات العدو من غير عقاب ولّى إلى غير رجعة والحساب مفتوح.

وصرح حزب التوحيد العربي اللبناني أننا نقف إلى جانب المقاومة في الدفاع عن أرضنا وكرامتنا.

وفي وقت سابق من اليوم، اعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان في بيان ان مجموعات الشهيد علي كامل محسن ‏والشهيد محمد قاسم طحان قصفت أراضٍ مفتوحة في محيط مواقع الاحتلال ‏الإسرائيلي في مزارع شبعا بعشرات الصواريخ.