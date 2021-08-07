بمتوسط 500 مليون دولار شهريا ..العراق ثاني مستوردي السلع الايرانية

العالم - ايران

وأوضح " فرزاد بيلتن" في حديث لوكالة "فارس"، أن وبالربع الاول من السنة المالية الجارية فترة 20 مارس/آذار- 20 يونيو /حزيران 2021، حل العراق ثانيا من بين الاسواق المستوردة للسلع الايرانية، بتوريد 9.611 مليون طن من السلع بقيمة 2.343 مليار دولار.

وأشار أن السوق العراقية استحوذت على 22 بالمئة من صادرات ايران غير النفطية بالربع الاول بنمو سعري 58 بالمئة وكمّي 92 بالمئة عن الفترة المناظرة 2020.

ونوه الى أن الصين جاءت بالمرتبة الاولى بجانب العراق الذي تصدر ترتيب دول الجوار تلته كل من الامارات وتركيا وافغانستان وباكستان.

من جهة ثانية أكد المسؤول أن العراق في الثلث الاول من السنة المالية فترة 20 مارس/آذارحتى 20 يوليو/تموز 2021 استورد من ايران 10.9 مليون طن من السلع بقيمة 2.8 مليار دولار.