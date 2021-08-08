نائب وزير الخارجية البحريني: "احتفال كبير" مع 'إسرائيل' في ذكرى التطبيع

العالم-البحرين

جاء ذلك في تصريحات لصحفيين إسرائيليين أدلى بها آل خليفة الذي وصل اليوم الأحد إلى الاراضي المحتلة في زيارة تستغرق 4 أيام.

بحسب ما نقلته القناة الإسرائيلية الرسمية "كان"، قال المسؤول البحريني: " تم التخطيط لحدث واسع النطاق للاحتفال بالذكرى السنوية للاتفاقات الإبراهيمية... من المستحيل ترك يوم 15 سبتمبر يمر على هذا النحو، يجب أن نحتفل".

وترغب "إسرائيل" في عقد اجتماع قمة بحضور كبار المسؤولين الصهاينة والإمارات والبحرين والمغرب - وربما حتى من دول أخرى، بحسب القناة.

وعن العلاقات مع الكيان الإسرائيلي، قال آل خليفة إن "أول سفير بحريني، خالد يوسف الجلاهمة، سيصل قريبا إلى تل ابيب، وقد وصل بالفعل فريق من الدبلوماسيين إلى الكيان الإسرائيلي لتمهيد الطريق لوصوله".

في غضون ذلك، وعد آل خليفة بتدشين رحلات مباشرة العام المقبل لشركة الطيران الوطنية "جولف إير" من البحرين إلى تل أبيب، بعد تأجيل الخط المباشر عدة مرات بسبب الإغلاق.

ووقع الكيان الاسرائيلي مع كل من الإمارات والبحرين اتفاقي تطبيع العلاقات في واشنطن منتصف سبتمبر/أيلول الماضي برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في طعنة للفلسطينيين والقضية الفلسطينية.