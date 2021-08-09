أكاديميو العالم يتضامنون مع الأكاديمي البحريني المسجون عبد الجليل السنكيس

العالم-البحرين

ودعا الأكاديميون كذلك السلطات الخليفية إلى إعادة كتاب ألفه في السجن ، وخصص له أربع سنوات من البحث ، صادرته سلطات سجن جو.

جاء ذلك في رسالة وجهها الأكاديميون إلى حاكم البحرين حمد وولي عهده سلمان وصفوا فيها مصادرة أبحاث السنكيس بأنها “عقوبة قاسية وغير عادلة” ، مشيرين إلى أنه “لا ينبغي للدكتور السنكيس أن يضع حياته على المحك لتأمين حقوقه الأساسية و عودة ملكيته الفكرية “. ويضيفون أن كتابه عبارة عن دراسة للهجات البحرانية خالية من المحتوى السياسي لكنها “لم تتم إعادتها على الرغم من الوعود المتكررة من قبل سلطات السجون“.

السنكيس أكاديمي ومدون يبلغ من العمر 59 عامًا مسجون حاليًا في سجن جو بعد أن حكمت عليه محكمة عسكرية بالسجن مدى الحياة لدوره القيادي في انتفاضة البحرين المؤيدة للديمقراطية عام 2011 خلال الربيع العربي. بالإضافة إلى كونه شخصية معارضة بارزة ، فهو محاضر سابق في قسم الهندسة الميكانيكية في جامعة البحرين وحاصل على الدكتوراه في ميكانيكا التأثير من جامعة مانشستر. وقَّع ما يقرب من 60 من موظفي جامعة مانشستر على الرسالة تضامنًا مع السنكيس.

يعاني الدكتور السنكيس من عدة أمراض مزمنة ، بما في ذلك متلازمة ما بعد شلل الأطفال وحالة عضلية هيكلية تتطلب استخدام عكازات أو كرسي متحرك ، مما يجعل إضرابه عن الطعام ضارًا بشكل خاص بصحته. منذ أن بدأ في رفض الطعام ، ورد أن الدكتور السنكيس فقد ما لا يقل عن 10 كيلوغرامات وتم نقله إلى مستشفى خارجي للمراقبة. خلال فترة وجوده في السجن ، اشتكى مرارًا وتكرارًا من الإهمال الطبي من قبل سلطات السجن ، وهو شكل شائع من العقاب ضد السجناء السياسيين في البحرين.

دخل السنكيس في إضراب عن الطعام منذ الثامن من الشهر الماضي احتجاجا على سوء معاملته داخل السجن. يذكر أن ستة عشر مجموعة حقوقية أصدرت بيانًا تطالب فيه بالإفراج عن الدكتور السنكيس.

قال الباحث الزائر في جامعة UCL البريطانية الدكتور بريان دولي: “لا يوجد أي عذر لهذا الانتقام ، لحرمان السنكيس من الرعاية الطبية المناسبة ، أو لسحب بحثه الأكاديمي لمحاولة إذلاله”.

وعلق سيد أحمد الوداعي ، مدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطية ، قائلاً: “هذا التدفق التضامني هو شهادة على الاحترام الذي يحظى به الدكتور السنكيس في المجتمع الأكاديمي. إنها مضيعة مأساوية أنه لا يزال يقبع في زنزانة السجن بينما يجب أن يكون مكانه في الجامعة وتخريج اجيال من الطلبة ؛ على البحرين أن تنهي هذا الاضطهاد ، وأن تعيد أبحاث الدكتور السنكيس ، وأن تأمر بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه “.

وعلقت الدكتورة كيسي ماكول سميث ، استاذة محاضرة في القانون الدولي العام بجامعة إدنبرة: “يجب وقف اضطهاد وسوء معاملة الدكتور السنكيس. فقط بالإفراج عن الدكتور السنكيس على الفور ودون قيد أو شرط ، يمكن للبحرين الامتثال لالتزاماتها الدولية“.

وكانوا ناشطون أعلنوا إضرابا واعتصاما أمام سفارة النظام الخليفي في العاصمة البريطانية لندن تضامنا معه وللمطالبة بالإفراج عنه وعن جميع سجناء الرأي في السجون الخليفية.