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مصير حيوان ألبكة یثیر انتقادات لرئيس الوزراء البريطاني!

مصير حيوان ألبكة یثیر انتقادات لرئيس الوزراء البريطاني!
الإثنين ٠٩ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٦:١٤ بتوقيت غرينتش

أثار مصير حيوان ألبكة، وهو حيوان شبيه بالجمل الصغير، يبلغ من العمر ثماني سنوات، واسمه جيرونيمو، انتقادات لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بعد أن أمرت حكومته بقتل الحيوان بسبب فحوص أكدت إصابته بمرض السل البقري.

العالم-منوعات

وأدت أوامر قتل الألبكة، وهو حيوان ثديي من فصيلة الجمال، إلى مناشدات أطلقتها صاحبته هيلين ماكدونالد لجونسون وزوجته كاريل، إبداء الرحمة مما دفع بعض المشاهير إلى مطالبة جونسون بتحاشي ما وصفوها بكارثة تضر بالصورة العامة.

ومن المقرر خروج مسيرة الاثنين، يشارك فيها مدافعون عن جيرونيمو أمام مقر جونسون في داونينغ ستريت. ووقع أكثر من 97 ألف شخص التماسا يدعو لإنقاذ الحيوان.

ومع إصرار وزراء على قتله، ناشد ستانلي، والد جونسون البالغ من العمر 80 عاما، السلطات تجنب "إعدام" جيرونيمو وتركه يعيش بسلام في مقاطعة غلوسترشير الإنجليزية.

وقال لصحيفة ذا صن: "آمل وأعتقد أن إعدامه يمكن تجنبه حتى فيهذه المرحلة المتأخرة".

وقالت ماكدونالد، وهي ممرضة بيطرية، إن فحوص الحيوان كانت سلبية عندما نُقل من نيوزيلندا وإنها أنفقت آلاف الجنيهات في معركة قضائية خاسرة لإنقاذه. وقالت لصحيفة ذا صن إنها مستعدة للتضحية بروحها فداء لجيرونيمو.

وذكر وزير الزراعة البريطاني جورج يوستيس أن المصير الذي ينتظر جيرونيمو حزين لكن القواعد واضحة وتنص على قتل الحيوانات التي تثبت إصابتها بالسل البقري.

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