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الجزائر تدين الاعتداءات الإرهابية في مالي

الجزائر تدين الاعتداءات الإرهابية في مالي
الثلاثاء ١٠ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٦:٥٧ بتوقيت غرينتش

أدانت الجزائر الاعتداءات الإرهابية المرتكبة في مالي التي خلّفت العشرات من الضحايا الأبرياء بثلاث مناطق قريبة من الحدود النيجيرية, مجددةً تضامنها مع الحكومة و الشعب المالي.

العالم - الجزائر

وفي بيان لوزارة الخارجية، يوم أمس، تتقدم الجزائر في هذا الظرف المؤلم بأحر التعازي لأسر الضحايا وتكرر تضامنها الكامل مع الحكومة والشعب المالي الشقيق.

وأضاف البيان، أن هذا الهجوم الجديد، يبرز مرة أخرى، ضرورة حشد جميع الوسائل وتوحيد الجهود على الصعيدين الإقليمي والدولي من أجل القضاء على هذه الآفة التي تهدد أمن بلدان المنطقة واستقرارها وتنميتها عبر كامل القارة الأفريقية.

وأكدت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الجزائر دعمها لمالي في مكافحتهم الإرهاب الأعمى، مقدمةً تعازيها لعائلات الضحايا.

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