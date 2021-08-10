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الأردن يقدم التعازي للجزائر بضحايا حرائق الغابات

الأردن يقدم التعازي للجزائر بضحايا حرائق الغابات
الثلاثاء ١٠ أغسطس ٢٠٢١ - ٠١:٤٥ بتوقيت غرينتش

قدمت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الاردنية عن أحر التعازي وأصدق المواساة لحكومة وشعب الجزائر بضحايا حرائق الغابات التي تشهدها عدة ولايات في البلاد وأسفرت عن وفاة وإصابة عدد من المواطنين.

العالم - الاردن

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله علي الفايز وقوف وتضامن الاردن مع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة والتعازي لذوي الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

أسفرت حرائق الغابات التي اندلعت في مناطق عدة في الجزائر عن مقتل خمسة أشخاص بحسب عناصر الإطفاء وسلطات الغابات المحلية.

وتحاول فرق الحماية المدنية إخماد 31 حريقا في 14 ولاية في شمال البلاد، 10 منها في تيزي وزو، وهي واحدة من أكثر المدن تعدادا للسكان في منطقة القبائل. واندلعت أربعة حرائق أخرى في جيجل (شرق).

وذكرت الحماية المدنية في بيان على تويتر أن حرائق اندلعت أيضا في غابات 13 ولاية أخرى أهمها في جيجل والبويرة وسطيف وخنشلة وقالمة وبجاية، وجميعها في شرق البلاد.

وتسببت هذه الحرائق في مقتل شخصين في أث يني كما توفي شخص في اعكورن "رئة" المنطقة وشخص آخر قرب عزازقة القريبة عن تيزي وزو كما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن محافظ الغابات في ولاية تيزي وزو يوسف ولد محمد.

وهو قال في وقت لاحق عبر محطة النهار التلفزيونية، إن الحرائق تسببت في مقتل شخص خامس في تيزي وزو.

ونشر سكان في تيزي وزو عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا للحرائق وهي تقترب من بيوتهم بعدما التهمت مساحات كبيرة من حقول الزيتون المجاورة.

وكانت نشرة خاصة للأحوال الجوية حذرت من موجة حر شديد وحرارة تفوق الأربعين درجة في شمال البلاد حيث اندلعت الحرائق.

وشهد شرق الجزائر حرائق كبيرة التهمت عشرات الهكتارات خصوصا في منطقة الأوراس، كما قضت النيران على مساحات كبيرة من غابات الأرز في محمية الشريعة على بعد 60 كيلومترا غرب العاصمة.

وتضم الجزائر وهي أكبر دولة إفريقية 4,1 ملايين هكتار من الغابات فقط مع نسبة إعادة تشجير متدنية بلغت 1,76%.

وتشهد البلاد حرائق غابات سنويا، وقد أتت النيران العام 2020 على حوالى 44 ألف هكتار.

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