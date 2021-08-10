سيئول ترد على تهديدات شقيقة كيم جونغ أون: 'مستعدون لكل الاحتمالات'

العالم - اسيا والباسفيك

وأفيد بأن هذا التصريح جاء ردا على الانتقادات التي وجهتها، كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، إلى كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، اللتين بدأتا اليوم تدريبات أولية تسبق التدريبات العسكرية الصيفية الرئيسة المقررة الأسبوع المقبل.

ورأى مصدر بوزارة الوحدة الكورية الجنوبية أن "تصريحات كيم يو جونغ جددت موقف كوريا الشمالية الحالي من التدريبات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة"، وأن الحكومة في كوريا الجنوبية "ستراقب عن كثب تصرفات كوريا الشمالية في المستقبل وتستعد لكل الاحتمالات".

وذكر المصدر الكوري الجنوبي أن "الأمر الهام هو أنه لا يجب تصعيد التوترات في شبه الجزيرة الكورية تحت أي ظرف”، معربا كذلك عن "أمله في احترام إرادة زعيمي الكوريتين في تحقيق الاستقرار في شبه الجزيرة الكورية، وتطوير العلاقات بين الكوريتين، والتي تم تأكيدها خلال الرسائل المتبادلة بينهما".

وأوضح المصدر في الشأن ذاته أن "الكوريتين أجرتا اتصالا منتظما اليوم عبر مكتب الاتصال المشترك، لكن لم تناقشا تصريحات كيم يو جونغ وغيرها من القضايا العالقة".